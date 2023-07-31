العراق وإيران يبحثان تأمين حدود البلدين
بغداد - ( د ب أ )
عقد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ونظيره الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات لفتح منفذ المنذرية أمام الزائرين.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الوزيرين عقدا اجتماعا في منفذ المنذرية الحدودي بخانقين في محافظة ديالى، بحضور السفير الإيراني في بغداد ومحافظ كرمنشاه، وقائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين.
وأضاف، أن الجانبين ناقشا تأمين الحدود العراقية الإيرانية والاستعدادات الجارية لفتح المنفذ أمام الزوار الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الحسين.
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