بكين تطالب المواطنين بالبقاء في المنازل بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة

بكين - (د ب ا)

حثت العاصمة الصينية بكين المواطنين على التفكير في العمل من المنزل، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة على بكين ومناطق أخرى بشمال البلاد، مما قد يؤدي لسقوط كابلات الكهرباء و غمر المحاصيل بالمياه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم فرض حالة التأهب القصوى لمواجهة المطر في بكين وتيانجين وأجزاء من أقاليم هينان وشانشي وشاندونج، بعدما اجتاح إعصار دوكسوري جنوب الصين، واستمر في التوجه إلى الشمال. وطُلب من سكان بكين عدم الخروج إلى العمل إلا في الضرورة القصوى. كما حذرت السلطات من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ويعد دوكسوري أحد أقوى الأعاصير التي تضرب الصين هذا العام.