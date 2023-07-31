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BBC

تضرر مبنى للشرطة الروسية في بريانسك خلال هجوم بطائرة مسيرة

10:08 ص الإثنين 31 يوليه 2023

هجوم بطائرة مسيرة

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موسكو - (د ب أ)

قال الكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الواقعة غربي روسيا، على قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين أنه لحقت أضرار بمبنى لجهاز الشرطة خلال هجوم ليلي بطائرة مسيرة.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن بوجوماز قوله إن "القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت في الليل مقاطعة تروبشيفسكي. تم إسقاط طائرة بدون طيار على مبنى إدارة شرطة المنطقة. ولا توجد خسائر في الأرواح".

وأوضح بوجوماز أن النوافذ وسطح المبنى قد تضررت، وأن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع.

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هجوم بطائرة مسيرة الشرطة الروسية منطقة بريانسك

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