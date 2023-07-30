السلطات الهولندية تبدأ سحب سفينة شحن محترقة إلى مرسى آمن

أمستردام - (د ب أ):

قالت السلطات البحرية في هولندا إن خدمات الطوارئ تسحب سفينة شحن محترقة ومحملة بالسيارات قبالة الساحل الهولندي إلى مرسى آمن.

وكان المسؤولون قد أرجأوا المحاولة في وقت سابق في اللحظة الأخيرة بسبب الظروف الجوية.

ومع ذلك، بدأوا جهودا لسحب سفينة الشحن فريمانتل هايواي من جزيرة تيرشخيلينج الهولندية شرقا إلى جزيرة شيرمونيكوج ، في بحر وادن ، في وقت مبكر من مساء اليوم الأحد.

وقالت السلطات إن هناك مخاطر كبيرة للغاية من النقل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الرياح ستدفع سحب الدخان مباشرة فوق القاطرة، مما يعرض صحة الطاقم وسلامته للخطر.

وأضافت أن العملية يجب أن تتأجل لعدة أيام حتى يتغير اتجاه الرياح. وحتى ذلك الحين ستبقى السفينة في وضعها الحالي.

وكانت السفينة التي ترفع علم بنما في طريها من بريميرهافين في ألمانيا إلى سنغافورة عندما اشتعلت فيها النيران في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضي قبالة جزيرة اميلاند المجاورة. وتوفي شخص خلال إجلاء طاقم السفنية.

وتكهن خبراء بأن النيران بدأت من بطارية إحدى السيارات الكهربائية على متن السفينة ، ولكن لم يتم تأكيد ذلك.