إجلاء عشرات المرضى جراء حريق بمستشفى في الهند
نيودلهي - (د ب أ):
اندلع حريق في قبو مبنى مستشفى مكون من 10 طوابق في مدينة أحمد أباد بولاية جوجارات الهندية اليوم الأحد مما تسبب في تصاعد دخان كثيف في المبنى ، مما أدى إلى إجلاء 106 مرضى كإجراء احترازي ، حسبما قال مسؤولون.
ونقلت وكالة " برس تراست أوف إنديا " الهندية عن المسؤولين قولهم إنه لم ترد تقارير عن سقوط أي ضحايا في الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة 0430 صباحا في مستشفى راجستان الواقع في منطقة ساهيبوج بالمدينة.
وقال مسؤول إطفاء إن سيارة رباعية الدفع كانت متوقفة في قبو المنشأة لحقت بها بعض الأضرار .
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