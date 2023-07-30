"إيكواس" تمهل النيجر أسبوعًا لإنهاء الانقلاب ولا تستبعد استخدام القوة

وكالات

منحت مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" اليوم الأحد، مهلة لقادة الانقلاب في النيجر لمدة أسبوع لإنهاء الانقلاب، موضحة أنها لا تستبعد استخدام القوة، حسبما ذكرت "العربية".

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية مع النيجر، على خلفية الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقررت "إيكواس" في الاجتماع الطارئ الذي عقد في نيجيريا اليوم الأحد، تجميد أصول النيجر في البنوك المركزية لدول الإيكواس، مشددة على ضرورة إعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر، ودعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر وإعادته إلى منصبه

هذا وحذر القادة العسكريون في النيجر من أي تدخل مسلح في بلادهم يأتي ذلك فيما تستعد قادة دول غرب أفريقيا للاجتماع في العاصمة النيجيرية الأحد في قمة طارئة للبت في اتخاذ إجراءات أخرى للضغط على الجيش لاستعادة النظام الدستوري.