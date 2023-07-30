"إيكواس" تعلق المعاملات التجارية مع النيجر وتجمد أصولها في البنوك المركزية
وكالات
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية مع النيجر، على خلفية الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وقررت "إيكواس" في الاجتماع الطارئ الذي عقد في نيجيريا اليوم الأحد، تجميد أصول النيجر في البنوك المركزية لدول الإيكواس.
وشددت على ضرورة إعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر، ودعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر وإعادته إلى منصبه
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