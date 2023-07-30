سقط من ناطحة سحاب.. نهاية مأساوية لمتسلق فرنسي في هونج كونج (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

سقط مواطن فرنسي، من أحد مباني مجمع برج تريجونتر ، أثناء تسلقه للمبنى السكني الشاهق في هونج كونج وأعلن عن وفاته في موقع الحادث.

وريمي لوسيدي، يبلغ من العمر 30 عاما، وله تاريخ في تسلق المباني الشاهقة في جميع أنحاء العالم، وشوهد يوم الخميس بعد سقوطه.

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تم رؤية لوسيدي حيا آخر مرة في تمام السابعة والنصف مساء الخميس، بينما كان يطرق على نافذة في الطابق الـ68 من المبنى،وذلك حسبما صرح شاهد عيان لصحيفة "ساوث شاينا"، والذي أفاد باحتمالية طلبه للمساعدة في تلك اللحظة بعدما وقع في مأزق أثناء تسلقه، مؤكدا أنه طلب من العامل في منزله الاتصال بالشرطة لطلب النجدة لمساعدة الرجل.

ولا تزال تحقيقات الشرطة مستمرة في ملابسات وفاة لوسيدي، وتبحث فيما إذا كان قد توفي بالفعل أثناء "ممارسة الرياضات الخطرة"، لكنها عثرت على قفل الدرج العلوي من المبنى مكسور بالقوة كما التقطته كاميرات المراقبة في الطابق الأخير، وذلك حسبما ذكرت الصحيفة.

وعثرت شرطة هونج كونج، في مكان الحادث على الكاميرا الرياضية الخاصة بالمتسلق الرياضي، والتي كانت تحتوي على مقاطع فيديو للرياضات الخطرة التي يمارسها لوسيدي، وبطاقة هويته الفرنسية.

في عام 2016، بدأ لوسيدي في نشر صور ومقاطع فيديو على "إنستجرام" أثناء تسلقه مباني عالية الارتفاع في دول مثل فرنسا والإمارات العربية المتحدة والبرتغال.

أحدث منشور له على "إنستجرام"، تم نشره قبل ستة أيام من وفاته ، هو لقطة من منظور عين الطائر لميدان تايمز سكوير في هونغ كونغ.

وصرحت شرطة هونج كونج أن لوسيدي وصل إلى برج "تريجونتر" حوالي الساعة 6 مساء يوم الخميس ، وحاول إقناع حارس الأمن أنه سيزور صديقًا يعيش في الطابق الأربعين، ليتبين للحارس أن الساكن لا يعرف السيد لوسيدي.