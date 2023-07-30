باريس: القوات النيجيرية ملزمة بضمان أمن بعثاتنا الدبلوماسية وقنصلياتنا في نيامي

وكالات

نددت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد بأي عنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة، وذلك بعد مظاهرات مؤيدة للانقلاب في النيجر أمام سفارتها في نيامي.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الأحد، تعليقًا على الاحتجاجات أمام سفارتها، إن من واجب القوات النيجرية ضمان أمن مقراتنا الدبلوماسية والقنصلية بموجب معاهدة فيينا.

وأضافت: "ندعوها بإلحاح إلى الاضطلاع بهذا الواجب الذي يفرضه عليها القانون الدولي".

هذا وتظاهر آلاف الأشخاص من مؤيدي الانقلابيين العسكريين في النيجر اليوم الأحد أمام السفارة الفرنسية في نيامي، وحاول بعضهم اقتحامها على ما أفاد أحد صحفيي وكالة فرانس برس.

وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر. وصاح بعض المتظاهرين "تحيا روسيا" و"فلتسقط فرنسا".