قادة انقلاب النيجر يلمحون إلى احتمالية تدخل مجموعة "إيكواس" عسكريا

(بي بي سي)

أعلن قادة الانقلاب العسكري في النيجر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة باسم إيكواس، قد تقوم بتدخل عسكري وشيك فى البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعقد فيه المجموعة قمة استثنائية في العاصمة النيجيرية أبوجا ، لمناقشة العقوبات المحتملة ضد أولئك الذين استولوا على السلطة في النيجر.

وقال المجلس العسكري الحاكم حاليا فى النيجر، في بيان، إن الهدف من الاجتماع هو الموافقة على خطة لشن عملية عسكرية ضد النيجر بالاشتراك مع دول أفريقية أخرى ودول غربية.

واحتجز جنود الرئيس المنتخب محمد بازوم لمدة أربعة أيام واستولوا على السلطة.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بولا تينوبو، قبل القمة.

وأعرب بلينكن عن قلقه وعرض دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة النظام الدستوري.