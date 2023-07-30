والي شمال دارفور: ما تبقى من المؤن الغذائية لا يكفي لمدة ثلاثة أسابيع

الخرطوم - (بي بي سي)

تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالبلاد، في وقت حذر فيه مسؤول حكومي من أزمة غذائية محتملة في غرب البلاد.

وأكد والي ولاية شمال دارفور، نمر عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أن الأوضاع الإنسانية في الولاية تنزلق نحو وضع الخطر في ظل استمرار القتال، مشيرا إلى أن ما تبقى منالمؤن الغذائية لا يكفي لمدة ثلاثة أسابيع.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الجيش إنه تمكن من تكبيد الدعم السريع خسائر في الأرواح خلال المعارك التي جرت في مدينة امدرمان بالخرطوم.

وأفاد شهود عيان تحدثوا لبي بي سي بوقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين في مدينة زالنجي بوسط دارفور ، مشيرة إلى أن القتال تركز حول محيط قيادة الجيش بالمنطقة.