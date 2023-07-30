نقابة أطباء السودان: انقطاع الكهرباء وتكدس الجثث بالمشارح سيتسبب في كارثة وبائية

وكالات

قالت نقابة أطباء السودان اليوم الأحد، إن تكدس الجثث في المشارح وانقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة يتسبب بكارثة صحية ووباء خطير، حسبما ذكرت "العربية".

وأوضحت نقابة أطباء السودان أنه يوجد أكثر من 3000 جثة في الخرطوم تحللت بشكل جزئي في شوارع الخرطوم ولم تدفن ولم تدخل المشارح.

وأشارت نقابة الأطباء في السودان إلى استمرار انقطاع الكهرباء عن المنشآت الطبية بسبب الحرب

، مضيفة أنه لا توجد أي كوادر طبية في مشارح العاصمة الخرطوم.