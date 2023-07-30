تقليد يتم للمرة الأولى.. مهرجان الجرش الأردني يكرم الإعلامية منى الشاذلي (صور)

وكالات

كرمت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، الإعلامية المصرية منى الشاذلي ضيفًا لشرف مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثون. واستقبل الجمهور الأردني منى الشاذلي وسط حالة من الحفاوة والترحيب.

وقررت إدارة مهرجان جرش ووزارة الثقافة الأردنية تكريم منى الشاذلي، ضيفًا لشرف المهرجان، كتقليد يتم للمرة الأولى في تاريخ جرش منذ تأسيسه في عام 1983، وجاءت مصر ضيفًا لشرف المهرجان وفقًا لتاريخها وتأثيرها الثقافي الممتد.

عقب التكريم، عبرت الشاذلي عن سعادتها بالتكريم، ووجهت الشكر للجمهور الذي احتشد داخل مدرجات المسرح الروماني، وعقبت على التكريم بقولها "ممتنة للشعب الأردني على حسن الحفاوة وكرم الضيافة. شئ عظيم إن أول تكريم لشخصية عامة في تاريخ مهرجان جرش يكون من نصيبي".

وغلف التكريم هتافات مشجعة للشاذلي معبرين عن حبهم الشديد لها، في مشهد كرنفالي داخل المسرح الروماني.

وجاء تكريم الشاذلي قبل دقائق من بداية حفل المطرب راغب علامة، الذي وجه تحية خاصة للإعلامية المصرية، قائلا: سعيد بتكريم الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي، قبل أن يوجه حديثه للشاذلي المتواجدة في الصفوف الأولى بالمسرح "أنا جايلك من مصر مخصوص يا منى".

وقامت الإعلامية المصرية منى الشاذلي بجولة في مدينة جرش الأثرية وأبدت إعجابها بمسارحها والفعاليات الخاصة بالمهرجان، كما زارت معرض منتجات مراكز نزلاء الإصلاح والتأهيل.