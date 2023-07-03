فرنسا تشهد اعتقالات أقل مع تراجع أعمال الشغب

باريس - (د ب أ):

يبدو أن أعمال الشغب التي اندلعت احتجاجا على قتل شرطي لمراهق والتي هزت فرنسا لعدة أيام، بدأت تتراجع، حيث تم تسجيل عمليات اعتقال أقل اليوم الاثنين، حسبما قال مسؤولون.

وقالت وزارة الداخلية في باريس اليوم الاثنين إنه تم اعتقال 157 شخصا في مختلف أنحاء فرنسا، في تراجع كبير عن الليالي السابقة. وأصيب ثلاثة رجال شرطة، وفقا لصحيفة "لو باريزيان". كما تم حرق 297 سيارة وإشعال النيران في 34 مبنى.

وبالمقارنة مع الاضطرابات العنيفة التي وقعت خلال الأيام الماضية وأسفرت عن حرق مئات السيارات والمباني واحيانا اعتقال أكثر من ألف شخص خلال الليل، تعد الليلة الماضية ليلة هادئة نسبيا.

ووصفت السلطات الليلة السادسة من الاضطرابات، التي أشعلها قتل الشرطة لصبي 17 عاما بالرصاص في إحدى ضواحي باريس يوم الثلاثاء الماضي، بالهدوء النسبي.

واعتمد وزير الداخلية جيرالد دارمانان على حضور مكثف للشرطة لليلة الثالثة على التوالي، حيث نشر 45 ألف من رجال الشرطة وعربات مدرعة في جميع أنحاء البلاد.

وقال دارمانان اليوم الاثنين إن الموقف الصارم "كان له تأثير".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن دارمانان أمر رجال الشرطة بالتصرف بحسم واعتقال الأشخاص بأسرع ما يمكن.

وأجرت جدة الصبي مقابلات مع وسائل إعلام أمس الأحد حثت خلالها على إنهاء أعمال الشغب التي شهدت اشتعال النيران في سيارات ومبان عامة واشتباكات مع رجال الشرطة.