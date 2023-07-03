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موسكو تدرس تأجيل الانتخابات في المناطق الأوكرانية المحتلة

07:39 م الإثنين 03 يوليه 2023

أوكرانيا

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موسكو - (د ب أ)

تدرس روسيا تأجيل الانتخابات في المناطق الأوكرانية التي تحتلها بسبب الوضع الأمني المتوتر.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في 10 سبتمبر، على غرار الانتخابات داخل روسيا، إلا أن رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا قالت إن "الظروف الطارئة" يمكن أن تؤدي إلى تغيير الخطط.

وقالت اليوم الأثنين خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية الرسمية إن الخطر على حياة وصحة الأشخاص الذين يعيشون "في مناطق معينة من أقاليم روسيا الجديدة" يعني أن الانتخابات هناك يمكن أن تتأجل.

وأضافت بامفيلوفا: "سنحتفظ بالتأكيد بالحق في القيام بذلك إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك"، واصفة الوضع في الأراضي المحتلة بأنه "ليس سهلا".

وكانت موسكو قد أعلنت ضم إقليمي زابوريجيا وخيرسون في جنوب أوكرانيا، ودونيتسك ولوهانسك في شرقها إلى روسيا في عام 2022، في أعقاب استفتاءات صورية وذلك في انتهاك للقانون الدولي.

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