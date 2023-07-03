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BBC

ألمانيا ترسل دفعة جديدة من دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

07:32 م الإثنين 03 يوليه 2023

دبابة ليوبارد أرشيفية

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(وكالات)

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن العشرات من دبابات "ليوبارد" ستصل إلى أوكرانيا الأسابيع المقبلة من ألمانيا والدنمارك.

وقال: "خلال الأسابيع المقبلة، ستتلقى أوكرانيا العشرات من دبابات "ليوبارد" القتالية المقدمة من ألمانيا والدنمارك".

وأضاف: "كما قمنا في شهر مايو وحده بإعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو تتضمن أسلحة أخرى ضرورية، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي إضافية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية دمرت 16 دبابة ليوبارد التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف.

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دبابات ليوبارد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

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