حداداً على أرواح الشهداء.. الإضراب يعم مدن الضفة الغربية - صور

(وكالات)

أعلنت فصائل العمل الوطني ومؤسسات محافظة طولكرم وفعالياتها، اليوم الإثنين، الحداد الشامل في جميع مناحي الحياة، كما عمت أجواء الحداد أرجاء مدينة نابلس على أرواح شهداء جنين ومخيمها.

ودعت فصائل العمل الوطني والإسلامي بطولكرم، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، جماهير الشعب الفلسطيني إلى إعلان حالة النفير والخروج بمسيرات غضب تنديدًا بجرائم الاحتلال النازية بحق شعبنا وأهلنا في جنين ومحافظات الوطن.

كما أهابت بالشعب الفلسطيني التمسّك بالوحدة الوطنية والنضال ضد الاحتلال ومستوطنيه، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما يجري على أرض الوطن من جرائم تُرتكب بحق أبناء وأطفال وشباب ورجال شعبنا في كل محافظات الوطن.

أما في نابلس، فعمت أجواء الحداد على أرواح شهداء مخيم جنين. وأفادت مصادر محلية بأن المحلات التجارية امتنعت عن فتح أبوابها صباحا، وشهدت شوارع المدينة حركة مركبات ضعيفة، في الوقت الذي أحرق شبان إطارات مطاطية في ميدان الشهداء وسط المدينة.

وأعلنت إدارة جامعة النجاح عن التحول للدوام الإلكتروني اليوم، فيما أعلن مجلس اتحاد الطلبة عن تعليق الدوام ودعا الطلبة إلى النفير العام وتصعيد المواجهة والاشتباك مع قوات الاحتلال في كل أماكن تواجدها.

وخرجت في ساعات فجر اليوم مسيرات غاضبة في نابلس، خاصة بالبلدة القديمة ومخيم عسكر، نصرة لمدينة جنين ومخيمها في مواجهة الاجتياح الواسع.