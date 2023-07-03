تستخدمها أوكرانيا في الهجوم المضاد.. روسيا تعلن تدمير جميع دبابات ليوبارد

موسكو - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في مؤتمر عبر الهاتف، مع قادة عسكريين اليوم الاثنين، إن القوات الروسية دمرت 16 دبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع، وهو ما يمثل في الواقع 100٪ من الدبابات من هذا الطراز التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى النظام في كييف.

وأضاف شويجو "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجمات فاشلة، قامت القوات الروسية بتدمير 15 طائرة وثلاث مروحيات و 920 قطعة من المدرعات، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد، وهذا يمثل في الواقع 100 % من الدبابات من هذا الطراز التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف."، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال شويجو إن القوات المسلحة الروسية تواصل بشكل فعال إلحاق الضرر بالعدو من خلال القوة النارية، مما يقلل بشكل كبير من قدراته الهجومية.

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية تكبدت إجمالا خسائر تقدر بنحو 2500 قطعة سلاح مختلفة في جميع الاتجاهات منذ 4 يونيو الماضي.

وقال شويجو إن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 158 صاروخا من منظومة صواريخ "هيمارس" المتعددة الأمريكية الصنع و 25 صاروخا من طراز كروز "ستورم شادو" خلال الشهر الماضي.

وقال شويجو إن العدو لم يحقق أهدافه في أي من قطاعات الخطوط الأمامية، وهو ما يؤكد مهارات المقاتلين الروس و "التوقعات المرتفعة للغاية من الأسلحة الغربية التي يروج لها كثيرا".

وتستخدم القوات الأوكرانية دبابات ليوبارد ألمانية الصنع منذ أن شنت هجومها المضاد في 4 يونيو الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا عن تدمير هذه الدبابات.