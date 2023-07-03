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تركيا تقبض على خلية تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في اسطنبول

04:07 م الإثنين 03 يوليه 2023

تركيا تقبض على خلية تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلنت الاستخبارات التركية، القبض على 7 جواسيس يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي، من بينهم أتراك وعرب، يحملون الجنسيات السورية واللبنانية.

وأوكل الموساد لجواسيسه، مهام التجسس على الصناعات الدفاعية التركية، والتجسس على المعارضين العرب في تركيا.

وقالت السلطات التركية، إن الجواسيس حصلوا على تدريبات مكثفة ومتقدمة خارج تركيا، وكانوا على درجة عالية من الاحترافية، من أجل عدم الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، التي كانت تتعقب جميع تحركاتهم منذ فترة طويلة.

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