إسرائيل تساوم المغرب: سنقرر بشأن اعترافنا بسيادتها على الصحراء خلال منتدى النقب
(وكالات)
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الإثنين إن إسرائيل ستقرر بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء أثناء استضافة الرباط لمنتدى النقب الذي تأجل أكثر من مرة.
وقال كوهين "نعمل حاليا على هذه القضية وخطتنا هي اتخاذ قرارنا النهائي في منتدى النقب"، مضيفا أنه من المتوقع أن تستضيف المغرب المنتدى في سبتمبر أو أكتوبر.
ورفع المغرب مستوى العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، بتشجيع من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الذي اعترف بحكم الرباط للصحراء.
ونقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية قولها إن المغرب قد يقيم علاقات كاملة مع إسرائيل من خلال ترقية البعثات الدبلوماسية الحالية متوسطة المستوى إلى سفارات مقابل اعتراف إسرائيلي بتبعية الصحراء للمغرب.
لكن المغرب أرجأ الشهر الماضي ما يسمى بمنتدى النقب لإسرائيل والدول العربية التي وقعت على اتفاقات أبراهام للسلام مع إسرائيل إضافة إلى مصر، بسبب السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
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