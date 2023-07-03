لحماية قمة الناتو.. إسبانيا تنقل نظام دفاع جوي إلى ليتوانيا

ريجا - (د ب أ)

أعلنت السفارة الإسبانية في فيلنيوس اليوم الإثنين أن الجيش الإسباني سوف ينقل نظام دفاع جوي متمركز في لاتفيا إلى ليتوانيا للمساعدة في حماية قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستعقد هناك خلال الأسبوع المقبل.

وقالت السفارة لخدمة أخبار البلطيق " نستطيع أن نؤكد أن إسبانيا تشارك في تأمين قمة الناتو في فيلنيوس من خلال وحدة نظام صواريخ سام النرويجية المتقدمة للدفاع الجوي".

ومن المقرر عقد القمة في فيلينوس يومي 11 و 12 يوليو الجاري. وقد نقلت ألمانيا وحدات باتريوت للدفاع الجوي إلى ليتوانيا للمساعدة في حماية القمة.

ويذكر أن النرويج والولايات المتحدة قامتا بتطوير نظام الصواريخ، أو ما يطلق عليه نظام صواريخ أرض- جو الوطني المتقدم. وجرى تصميم النظام لمواجهة أي هجوم جوي من جانب طائرات درون أو صواريخ أو طائرات.