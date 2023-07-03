ترسيم الحدود البحرية.. الكويت تدعو إيران للمجئ لطاولة المفاوضات
الكويت - ( د ب أ )
أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وأنهما لهما وحدهما حقوقاً خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) عن المصدر قوله ، اليوم الإثنين، إن "دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".
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