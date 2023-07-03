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BBC

طهران: توقيت زيارة رئيسي إلى السعودية غير محدد

12:54 م الإثنين 03 يوليه 2023

إيران

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(وكالات)

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن توقيت زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى السعودية "غير محدد بعد"، مشيرا إلى أن الاستثمار المشترك من أهداف استئناف العلاقات.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "توقيت الزيارة غير محدد بعد"، مبينا أن "الاستثمار المشترك من أهداف استئناف العلاقات بين البلدين".

وشدد على أن "الأرضية اللازمة لهذا الأمر متوفرة ونسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين تناسبا مع العلاقات السياسية"، مضيفا: "لم يكن مستوى العلاقات التجارية مناسبا في السابق".

وشدد على "ضرورة الاستفادة من إمكانات البلدين وطاقاتهما الاقتصادية للنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية".

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