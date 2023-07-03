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BBC

عادت مرة أخرى.. تظاهرات متواصلة في إسرائيل ونوايا لإغلاق طريق مطار بن جوريون

12:44 م الإثنين 03 يوليه 2023

احتجاجات اسرائيلية

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(وكالات)

تستعد إسرائيل أيضًا لجولة أخرى من الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي الساعات المقبلة، يعتزم المتظاهرون الاقتراب من مطار إسرائيل الرئيسي بالقرب من تل أبيب.

كل ذلك يأتي بعد يوم من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في المدينة للتصدي لمشروع القانون الذي سيحد من صلاحيات المحكمة العليا. رغم أن نتنياهو قال الأسبوع الماضي، إنه تخلى عن الجوانب الأكثر إثارة للجدل من مشروع القانون.

وواصل المتظاهرون الضغط من خلال مسيرات أسبوعية على مدار نصف العام الماضي قائلين إن القانون الجديد لا يزال معاديًا للديمقراطية.

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