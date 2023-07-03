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فيديو.. الجيش الإسرائيلي يمنع دخول سيارات الإسعاف إلى جنين

11:51 ص الإثنين 03 يوليو 2023

الجيش الإسرائيلي

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(وكالات)

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأنه يتم منع سيارات الإسعاف من الدخول إلى مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، لإسعاف الجرحى والمصابين من المخيم.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو تظهر فيه سيارات إسعاف تحاول الدخول إلى المخيم، والتي عادت أدراجها بعد أن منعت من الدخول من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق، طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بفتح "ممر آمن لإخراج الجرحى والمصابين من مخيم جنين"، مشيرة إلى "أننا ننسق مع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على فتح ممر آمن".

وأكدت الجمعية أن عدد الجرحى والإصابات في تصاعد.

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