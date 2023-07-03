مطالب بتوفير ممر آمن لإخراج الجرحى خلال العملية الإسرائيلية في جنين

رام الله - (د ب أ)

طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، اليوم الإثنين ، بتوفير ممر آمن لإخراج الجرحى خلال العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن الجمعية "نطالب بممر آمن لإخراج الجرحى والمصابين من مخيم جنين للاجئين" في ظل تواصل عملية للجيش الإسرائيلي منذ نحو 10 ساعات.

وذكر البيان، أنه يتم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على فتح ممر آمن، محذرا من أن عدد الجرحى والإصابات في تصاعد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى خمسة جراء العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي المستمرة منذ تسع ساعات في جنين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن القتلى قضوا بالرصاص الحي في وقت تم رصد إصابة نحو 30 آخرين بجروح بينهم سبعة بحالة خطيرة.

وتضمنت العملية العسكرية للجيش شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.