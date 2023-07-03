زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
وكالات:
أعلن الجيش اللبناني، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة، لافتًا إلى أنه يتم متابعة الأمر بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في البلاد.
وقال الجيش اللبناني في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه "اعتبارًا من الساعة 7.45 [بالتوقيت المحلي] ولغاية الساعة 10.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 444 مترًا".
وأضاف البيان أنه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
سوق مصراوى
-
3 أسرار للحصول على شعر كيرلي صحي وطبيعي في الصيفتفاصيل
-
أقوي مبيدات للصراصير والنمل وحشرات الصيف بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
متنقل وموفر للكهرباء.. أفضل أنواع مبردات الهواءتفاصيل
-
أحدث صيحات البنطلون الجينز للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 25 جنيها.. أسعار منتجات العناية للبشرة في الصيفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: