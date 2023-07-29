رويترز: السعودية ستستضيف محادثات سلام بشأن أوكرانيا
وكالات
أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، بأن السعودية ستستضيف محادثات بشأن السلام في أوكرانيا، خلال الشهر المقبل.
وذكرت رويترز، أن محادثات السلام بشأن أوكرانيا في السعودية ستشمل مسؤولين في 30 دولة.
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء السبت عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن روسيا تلقت نحو 30 مبادرة سلام عبر قنوات تواصل رسمية وغير رسمية بشأن أوكرانيا.
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