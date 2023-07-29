تقرير ألماني: متطرفون غادروا ألمانيا للقتال إلى جانب روسيا وأوكرانيا
(دويتشه فيله)
سافر عشرات المتطرفين من ألمانيا إلى جبهات القتال منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، استناداً إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار منها.
نقلت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية في عددها الذي سيصدر غدًا الأحد عن وزارة الداخلية الألمانية قولها إن السلطات الأمنية سجلت إجمالاً مغادرة 61 شخصاً "لهم صلة بالتطرف، أو الجريمة ذات الدوافع السياسية" إلى جبهة الحرب الروسية-الأوكرانية.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك أدلة فعلية فيما يتعلق بـ 39 شخصاً منهم على أنهم غادروا البلاد "بنية المشاركة في عمليات قتالية"، ومن بين هؤلاء 27 مؤيداً لروسيا و 12 مؤيداً لأوكرانيا.
وبالنسبة لغالبية هذه المجموعة من الأفراد، تتوفر لدى السلطات معلومات محددة تفيد بأنهم شاركوا في عمليات قتالية.
وبحسب البيانات، يضم هؤلاء متطرفين يمينيين ويساريين. ومع ذلك تصنف السلطات معظم هؤلاء في ظاهرة "الأيديولوجية الأجنبية". وبحسب الوزارة، فإن التصنيف إلى مجموعات محددة غير ممكن بسبب نقص البيانات.
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الألمانية في تصريحات للصحيفة إن المشاركة في العمليات القتالية بأوكرانيا لا يعاقب عليها القانون من حيث المبدأ، مضيفة أن هذا ينطبق "طالما أنهم لا يعملون كمرتزقة، ولكن كأعضاء في القوات المسلحة النظامية أو ما يعادلها من فرق وميليشيات متطوعين"، موضحة في المقابل أن هذا لا يحمي من التحقيقات في جرائم حرب محتملة.
وبحسب التقرير، لم يرغب النائب العام في التعليق على ما إذا كانت إجراءات مماثلة ستُتخَذ ضد مقاتلين غادروا البلاد.
وانتقد خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي ، رودريش كيزفيتر، إحجام الجهات القضائية عن التصرف، وقال في تصريحات للصحيفة: "يجب محاكمة الأشخاص أو المتطرفين الذين ينضمون طوعاً إلى القوات المسلحة الروسية أو الجماعات الإرهابية للمشاركة في الهجوم على أوكرانيا بعد عودتهم إلى ألمانيا"، لأنه يمكن الافتراض أن هؤلاء المقاتلين "تورطوا بشكل ممنهج في جرائم حرب وجرائم ضد حقوق الإنسان".
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: