اعتقال نجل الرئيس الكولومبي بتهمتي غسل الأموال والكسب غير المشروع
بوجوتا - (د ب أ)
قال المدعي العام في كولومبيا إن نجل الرئيس جوستافو بترو اعتقل صباح اليوم السبت بتهمتي غسل الأموال والكسب غير المشروع.
وبدأ ممثلو الادعاء التحقيق مع نيكولاس بترو في مارس بعد أن أجرت زوجته السابقة دايسوريس فاسكيز مقابلة تزعم أنه أخذ أموالا من مجرمين. وقال مكتب المدعي العام إن نيكولاس وفاسكيز اعتقلا اليوم السبت بسبب أحداث وقعت بدءا من العام الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
ونشر بترو تغريدة اليوم قال فيها: "أؤكد لكم بصفتي رئيسا أن المدعي العام سيكون لديه جميع الضمانات للمضي قدما وفقا للقانون". وتابع: "كشخص وأب، هناك الكثير من الانهيار النفسي وحقيقة أن أحد أبنائي يذهب إلى السجن يؤلمني كثيرا".
وتتم توجيه هذه الاتهامات التي تصل إلى الدائرة الداخلية للرئيس في بداية الدورة التشريعية الجديدة في كولومبيا التي يأمل بترو فيها في المضي قدما في بعض أهم إصلاحاته. وقد تؤثر الفضيحة أيضا على الانتخابات الإقليمية المقرر إجراؤها في أواخر أكتوبر، والتي سيقاتل فيها حزب بترو من أجل أكبر خمس بلديات في البلاد.
وفي وقت سابق من هذا العام، فتحت السلطات أيضا تحقيقا مع شقيق الرئيس، خوان فرناندو بترو، بشأن مدفوعات مزعومة من مهربي الكوكايين الذين يرغبون في التفاوض مع الحكومة.
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