فرنسا تقرر تعليق المساعدات ودعم الموازنة في النيجر
وكالات
قررت فرنسا اليوم السبت تعليق كافة المساعدات المخصصة للتنمية ودعم الموازنة في النيجر على خلفية الانقلاب على السلطة.
وطالبت فرنسا قادة الانقلاب في النيجر بالرجوع إلى النظام الدستوري وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وقالت فرنسا، التي كانت النيجر ضمن إمبراطوريتها الاستعمارية، إنها لن تعترف بقادة الانقلاب، ولن تقرّ بغير بازوم رئيسا للدولة.
أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق التعاون الأمني مع النيجرإثر انقلاب استحوذ بموجبه عسكريون على السلطة في البلاد.
وسبق هذا الإعلان تأكيد الولايات المتحدة دعمها "الثابت" لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم.
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