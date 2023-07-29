مقتل 9 وإصابة أكثر من 100 في انفجار في مستودع ألعاب نارية في تايلاند
بانكوك - (بي بي سي)
أسفر انفجار في مستودع للألعاب النارية في جنوب تايلاند عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.
ويعتقد أن عملية لحام صفائح معدنية داخل مستودع في المبنى هي وراء الانفجار الذي وقع في بلدة سونغاي.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية دمارا واسع النطاق في المنطقة، إذ تحطمت النوافذ في متاجر الموقع والمنازل والمركبات، وسقطت أسقف، وهدمت جدران من شدة الانفجار.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: