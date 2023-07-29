مقتل 9 وإصابة أكثر من 100 في انفجار في مستودع ألعاب نارية في تايلاند

بانكوك - (بي بي سي)

أسفر انفجار في مستودع للألعاب النارية في جنوب تايلاند عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

ويعتقد أن عملية لحام صفائح معدنية داخل مستودع في المبنى هي وراء الانفجار الذي وقع في بلدة سونغاي.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية دمارا واسع النطاق في المنطقة، إذ تحطمت النوافذ في متاجر الموقع والمنازل والمركبات، وسقطت أسقف، وهدمت جدران من شدة الانفجار.