بولندا تعرب عن قلقها من تحركات فاجنر قرب الحدود مع بيلاروس

وارسو- (د ب أ)

أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم السبت، عن قلقه إزاء تحركات مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة في بيلاروس صوب الحدود البولندية.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه بي" البولندية عن مورافيتسكي قوله: "لدينا معلومات تفيد بأن ما يربو على 100 من مرتزقة فاجنر تقدموا صوب ممر سوفالكي، الذي لا يبعد عن منطقة جرودنو الواقعة في بيلاروس".

وحذر مورافيتسكي خلال زيارة إلى مصنع أسلحة في جليفيتشى جنوبي بولندا من أن هذا يجعل الوضع على الحدود "أشد خطورة من ذي قبل".

وتقع جرودنو غربي بيلاروس / حوالي 15 كيلومترا من حدودها مع بولندا وليتوانيا عضوتي حلف شمال الأطلسي (ناتو)/. وممر سوفالكي هو الممر البري الضيق في المنطقة الواقعة بين بيلاروس وجيب كالينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق.

وقد تفصل روسيا دول البلطيق عن باقي المنطقة التابعة لحلف الناتو عن طريق السيطرة على هذه المنطقة.

وأشار مورافيتسكي، أيضا إلى تسجيل 16 ألف محاولة لعبور المهاجرين للحدود من بيلاروس خلال العام الجاري حتى الآن.

وذكر، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغبان في "دفعهم إلى بولندا".