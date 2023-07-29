زيلينسكي يزور الجبهة القريبة من باخموت

كييف- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه زار خط الجبهة القريب من باخموت في شرق البلاد.

وبمناسبة يوم قوات العمليات الخاصة، قال عبر قناته على تليجرام اليوم السبت، إنه وجه الشكر إلى الجنود هناك لإخلاصهم.

ونشر مقطع فيديو يمكن أن يُرى فيه وهو يصافح العديد من المقاتلين ويمنحهم الجوائز.

وكتب زيلينسكي، أن القادة أبلغوه أيضا بشأن الوضع في القطاع المتنازع عليه بشدة من الجبهة. غير أنه لم يعط أي تفاصيل .

وقامت القوات الروسية بغزو باخموت قبل شهور قليلة بعد قتال كثيف. ومن حينها احتلت المدينة التي كان يقطنها نحو 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي الشامل .

وعلى مسار الهجوم الأوكراني المضاد، يريد الجيش الأوكراني تحرير المناطق المحتلة. وأعلن مؤخرا عن تحقيق نجاحات قليلة سيما في جنوب شرق البلاد.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال مؤخرا إن الهجوم المضاد فشل.