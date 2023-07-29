الرئيس الفلسطيني ووفود الفصائل الفلسطينية يصلون إلى القاهرة

وكالات

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووفود الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة، اليوم السبت، وفقًا لما نقتله إكسترا نيوز.

وتأتي زيارة أبومازن إلى مصر، تمهيدًا لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي سيعقد غدًا الأحد في مصر.

وسبق وقال السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلتقي أبومازن، على هامش اجتماع الأمناء؛ لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

وأضاف "اللوح" أن عباس سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر غدًا الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة.