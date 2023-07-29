الحرائق تلتهم جزيرة سياحية في اليونان وتحولها إلى رماد (فيديو)
وكالات
تسببت الحرائق، التي أثارتها موجة حر شديدة اجتاحت اليونان، في إجلاء هائل للسكان والسياح في جزيرة رودس في نهاية الأسبوع الماضي، مع احتراق الغابات الذي استمر أسبوعا.
ومع احتدام حرائق الغابات، عمل السائحون والسكان على إطفاء حرائق المنتجعات الساحلية.
وبحلول يوم الجمعة، انخفضت درجات الحرارة إلى حد ما، وساعدت الرياح الهادئة رجال الإطفاء على احتواء الحرائق. لكن الضرر قد حدث بالفعل.
وتضررت محمية طبيعية داخلية. وتلقت الجزيرة المهجورة وعدا بدعم الدولة.
انفجار هائل في مستودع للذخيرة في أنكيالوس ، اليونان بعد حريق امتداد إليه من حرائق الغابات المستعرة pic.twitter.com/9dIIprjfGQ
— حسين الموسوي (@hussynalmusawi) July 29, 2023
واندلعت الحرائق في جميع أنحاء اليونان، بما في ذلك خارج العاصمة أثينا ورودس، أججتها ثلاث موجات حر متتالية.
وقتل خمسة اشخاص في الحرائق بينهم طياران من رجال الإطفاء. وارتفعت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
ويؤدي تغير المناخ إلى جعل العالم أكثر سخونة ويتأثر هذا العام بظاهرة النينيو الطبيعية والدورية التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ.
🇬🇷
انفجار ضخم في مستودع للذخيرة في وسط حرائق الغابات في اليونانpic.twitter.com/Xfxo2NrQub
— جنـرال الخليج (@QATARTEAM) July 28, 2023
وذبل البحر الأبيض المتوسط - من إسبانيا إلى تركيا إلى شمال إفريقيا - تحت درجات حرارة قياسية خلال الصيف. ويوليو هو أكثر الشهور سخونة على مستوى العالم، ومن المرجح أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة.
- اليونان:
انفجارات هائله في مستودع ذخيرة لسلاح الجو في فولوس بعد أن دخلت ألسنة اللهب المنطقة المحيطة بقاعدة الجناح 111 المقاتلة. pic.twitter.com/sry3dGwP0Q
— أحداث العالم (@Ahdath_New) July 27, 2023
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