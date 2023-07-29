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BBC

الحرائق تلتهم جزيرة سياحية في اليونان وتحولها إلى رماد (فيديو)

03:41 م السبت 29 يوليه 2023

الحرائق تلتهم جزيرة سياحية في اليونان

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وكالات

تسببت الحرائق، التي أثارتها موجة حر شديدة اجتاحت اليونان، في إجلاء هائل للسكان والسياح في جزيرة رودس في نهاية الأسبوع الماضي، مع احتراق الغابات الذي استمر أسبوعا.

ومع احتدام حرائق الغابات، عمل السائحون والسكان على إطفاء حرائق المنتجعات الساحلية.

وبحلول يوم الجمعة، انخفضت درجات الحرارة إلى حد ما، وساعدت الرياح الهادئة رجال الإطفاء على احتواء الحرائق. لكن الضرر قد حدث بالفعل.

وتضررت محمية طبيعية داخلية. وتلقت الجزيرة المهجورة وعدا بدعم الدولة.

واندلعت الحرائق في جميع أنحاء اليونان، بما في ذلك خارج العاصمة أثينا ورودس، أججتها ثلاث موجات حر متتالية.

وقتل خمسة اشخاص في الحرائق بينهم طياران من رجال الإطفاء. وارتفعت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

ويؤدي تغير المناخ إلى جعل العالم أكثر سخونة ويتأثر هذا العام بظاهرة النينيو الطبيعية والدورية التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ.

وذبل البحر الأبيض المتوسط - من إسبانيا إلى تركيا إلى شمال إفريقيا - تحت درجات حرارة قياسية خلال الصيف. ويوليو هو أكثر الشهور سخونة على مستوى العالم، ومن المرجح أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة.

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