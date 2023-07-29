أمريكا تشدد على أهمية استمرار رئيس النيجر في الحكم وتؤكد دعمه

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شددت الولايات المتحدة على أهمية استمرار رئيس النيجر محمد بازوم، في الحكم، مع التأكيد على استمرار دعم واشنطن الثابت له، وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من انقلاب عسكري.

جاء ذلك - حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خلال مكالمتين هاتفيتين منفصلتين أجراهما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع بازوم، ورئيس النيجر الأسبق محمدو يوسفو.

وأشاد بلينكن، بحسب البيان، بدور بازوم في تعزيز الأمن ليس فقط في النيجر ولكن في منطقة غرب إفريقيا الأوسع نطاقا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر.

وخلال مكالمته مع يوسفو، عبر وزير الخارجية الأمريكي، عن قلقه البالغ حيال وصول المفاوضات لضمان النظام الدستوري في النيجر إلى طريق مسدود وأن الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا لا يزال رهن الاعتقال، كما عبر عن أسفه لأن أولئك الذين احتجزوا بازوم كانوا يهددون سنوات من التعاون الناجح ومئات الملايين من الدولارات من المساعدات التي تدعم شعب النيجر.

وطالب بلينكن، الرئيس الأسبق يوسفو، بمواصلة الجهود لإيحاد حل لهذا الوضع لصالح حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا.

يذكر أن اللواء عمر تشياني، قائد الحرس الرئاسي في جمهورية النيجر، أعلن أمس أنه أصبح رئيسا للمجلس الوطني لحماية البلاد.

وقال تشياني - في كلمة بثها التلفزيون الحكومي، أمس الجمعة، إن الجنود استولوا على السلطة بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

يشار إلى أن تشياني (62 سنة) تولى قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2011، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في عام 2018 من قبل الرئيس السابق محمدو يوسفو.