اليابان: سفن حربية صينية وروسية تبحر بالقرب من جزيرة يابانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، أن خمس سفن حربية صينية وخمس سفن روسية أبحرت بالقرب من جزيرة هوكايدو اليابانية وسخالين إلى بحر أوخوتسك، ربما فيما يتعلق بدورية مشتركة في المحيط الهادئ.

وأضافت الدفاع اليابانية، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، أن تسع من سفن البحرية شاركت في تدريبات مشتركة في بحر اليابان في الفترة ما بين 18 و23 يوليو، موضحة أنها تراقب تحركاتها بعناية.

وقد أبحرت سفن حربية صينية وروسية، العام الماضي، بالقرب من اليابان، مما دفع طوكيو إلى انتقاد ما سمته بـ"استعراض القوة".

وأعلنت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، أمس الجمعة، أن سفن حربية روسية وصينية بدأت دوريتها المشتركة الثالثة في المحيط الهادي.

وأضاف أسطول المحيط الهادئ أن المهمة المشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومراقبة المناطق البحرية وحماية أهداف الأنشطة الاقتصادية البحرية للبلدين.