إجراءات أمنية مكثفة لتأمين إحياء ذكرى مقتل الحسين في العراق

بغداد- (د ب أ)

نشرت السلطات العراقية، عشرات الآلاف من القوات الأمنية في مختلف صنوفها في محيط الأضرحة والمراقد المقدسة والجوامع والحسينيات والشوارع لتأمين الحماية للزائرين و الحشود المشاركة فى إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي.

وأحيا ملايين الشيعة في العراق، اليوم السبت، ذكرى مقتل الحسين بن علي في واقعة الطف عام 61 هجرية في محافظة كربلاء "112 كم جنوبي بغداد".

واحتشد الملايين عند ضريح الحسين والمراقد المقدسة الشيعية والمساجد والحسينيات، لإقامة مراسم العزاء في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوات الأمنية.

وخيم الحزن والأسى على جموع المشاركين في أحياء هذه المناسبة من خلال إقامة مجالس للعزاء والاستماع إلى قصة واقعة الطف فضلا عن إقامة فعاليات أبرزها "التطبير"، وهي ضرب مقدمة الرأس بآلة جارحة حتى تسيل الدماء شارك في أدائها مجاميع كبيرة من الأشخاص وإقامة مجالس للبكاء والحزن للتعبير عن مدى الحزن العميق لهذه الحادثة.

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في خطاب متلفز "إن إصلاح الإمام الحسين ترك فينا إلى يومنا هذا نبعاً من القيم العليا والذخيرة التي تُعينُ كلَّ متصدٍ للفساد وتسند كل ساعٍ لترسيخ العدالة الاجتماعية، وكلما اشتدت الفوضى وتسيّد خطاب التجهيل، عُدنا لمواقفِه لتمنحنا ضوءاً صافياً" .

وأضاف أن "الأمام الحسين نهض في وقت تدهورت فيهِ أوضاعُ الأمّة، وتعرّض فيه أصلُ الرسالة المحمدية إلى محاولة للتشويه، وتعرّض الناس للإخضاع بالسيف أو بالمال، واستبيحت الأموال العامة لصالح عصبة ظالمة".

وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إن "هذه الذكرى المؤلمة والملهمة ، التي نستعيد معها معاني التضحية والبطولة، في الدفاع عن مبادئ العدل والإيمان بمواجهة الطغيان، تمدنا بالقيم العظيمة وتجدد في الأجيال العزم والإصرار على التمسك بتلك القيم التي ترسخت بالشهادة والحرية والكرامة الإنسانية".

وأضاف، في بيان صحفي بمناسبة حلول ذكرى عاشوراء، "إننا نستعيد ذكرى البطولة في عاشوراء فنستعيد معها الاعتزاز بشرف المواقف النبيلة، وتتأكد في وجداننا إرادة العمل من أجل بناء العراق الديمقراطي العادل، العراق الذي يحيا فيه الجميع بمساواة متنعمين بخيراته وحريصين على رفعته وعزته وسيادته".