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مقتل وإصابة 9 سوريين في اشتباكات عائلية بريف حلب

11:11 ص السبت 29 يوليه 2023

سوريا

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دمشق/لندن-(د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل سوريين اثنين وإصابة نحو سبعة آخرين في اشتباكات عائلية بريف حلب الشرقي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء نتيجة خلاف على قطعة أرض في قرية عرنة التابعة لناحية صرين بريف عين العرب، بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرق حلب.

ووفق المرصد، يرتفع عدد الأعمال القتالية نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق سيطرة " قسد" منذ مطلع العام الحالي إلى 98، أسفرت عن مقتل59 شخصا وإصابة 131 آخرين.

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