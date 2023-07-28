اجتماع لقادة "إيكواس" الأحد المقبل لبحث تداعيات الانقلاب في النيجر

وكالات

يعقد قادة دول غرب إفريقيا (مجموعة إيكواس" يوم الأحد المقبل في العاصمة النيجيرية أبوجا لبحث تداعيات الانقلاب في النيجر.

ونصب قائد الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عمر تشياني، نفسه رئيسا للمجلس الوطني، ليصير بالتالي الحاكم الجديد للبلاد.

وأدلى تشياني بتصريحاته عبر شاشة التلفزيون الوطني اليوم الجمعة.

واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم، الذي انتخب في 2021، في قصره أمس الأول الأربعاء. وأعلن عشرة ضباط من الجيش مساء نفس اليوم عبر شاشة التلفزيون أن ما يطلق عليه المجلس الوطني لحماية الوطني استولى على الحكم.

وحظرت وزارة الداخلية أمس الخميس خروج أي مظاهرات في أنحاء البلاد.