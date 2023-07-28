بوتين يشكر القادة الأفارقة للمبادرة بشأن أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

بعد مناشدات من أجل السلام في القمة الأفريقية الروسية الثانية في سان بطرسبرج، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة استعداده للتفاوض بشأن أوكرانيا.

وقال: "لقد قلنا مرات عدة، إنني أتواصل وأقوم بالإعلان رسميا، إننا مستعدون لمثل هذه المفاوضات".

غير أن روسيا لا يمكن أن تجبر أي طرف للدخول في مثل هذه المفاوضات.

وذكر بوتين في جلسة عامة مع ممثلي الدول الأفريقية أن سبب الغزو الروسي الشامل المبرر، لجارتها، هو "التهديدات الأمنية على روسيا من قبل الولايات المتحدة والناتو (حلف شمال الأطلسي)".

وقال بوتين، الذي يعتزم لقاء المزيد من الزعماء الأفارقة في وقت لاحق اليوم الجمعة، إن روسيا ممتنة لمبادرة السلام التي أطلقتها الدول الأفريقية في القمة.

وتتهم الدول الغربية مرارا وتكرارا بوتين، بعدم الاهتمام الجاد بالمفاوضات ويقوم بتقويض السيادة الأوكرانية.

وأعلنت الأطراف المتحاربة مؤخرا أنها ستسوي الصراع في ساحة المعركة، حيث تقاتل أوكرانيا من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال الروسي، بمساعدة عسكرية من دول حلف الناتو.

ووصف ميتشايلو بودولياك، وهو مستشار بمكتب الرئاسة الأوكرانية، تصريح بوتين بأنه "أنين التفاوض" التقليدي.

واستطرد قائلا إن المفاوضات كانت بدون جدوى، "نظرا لأن روسيا تقوض القانون الدولي والنظام الأمني العالمي".

وقال إن روسيا بدأت حربا دموية كبيرة، غير مبررة. وتساءل على تويتر قائلا: "ما الذي يمكن التحدث عنه ومع من؟".

وأضاف: "إذا كانت موسكو تريد التفاوض، فمسار ذلك واضح، اخرجوا من أوكرانيا، وغيروا النخبة السياسية، واعترفوا بجرائم الحرب، وسلموا من قاموا بالإعداد للحرب للمحاكمة".