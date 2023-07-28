إعصار دوكسوري يضرب الصين مصحوبا برياح عاتية
بكين - (بي بي سي)
ضرب الإعصار دوكسوري اليابسة في جنوب شرق الصين مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.
بلغت سرعة الرياح 175 كم في الساعة. عند وصول الإعصار ساحل إقليم فوجيان صباح اليوم الجمعة.
ورفعت حالة التأهب إلى القصوى، ولا يعرف بعد إن كان هناك ضحايا أو أضرار في الممتلكات.
وقالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن العاصفة قد تتحرك في اتجاه الشمال الشرقي.
وأجلي آلاف الأشخاص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة تشجيانغ المجاورة بسبب الفيضانات. وشملت الأمطار الغزيرة والرياح القوية أجزاء من تايوان، وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.
ولقي أكثر من 30 شخصًا مصرعهم في الفلبين إذ مر الإعصار عبر المناطق الشمالية من البلاد في وقت سابق من الأسبوع.
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