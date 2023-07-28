مخاوف من الغرق والتسرب النفطي.. استمرار اندلاع النيران في سفينة الشحن "فيرمانتل"

كتب- محمد صفوت:

تواصل فرق الإنقاذ الهولندية محاولاتها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في سفينة لشحن السيارات كانت في طريقها إلى مصر، قبالة السواحل الهولندية، وتواصل السفينة "فيرمانتل هايواي" المسجلة ببنما الانجراف وهي تحترق.

وقال خفر السواحل الهولندي الجمعة إنه لم تكن هناك تطورات أخرى وإن الفرق المشاركة في السيطرة على الحريق تواصل وضع الخطط للسيطرة على الوضع ومنع غرق السفينة، فيما تستمر السفينة في الانجراف تحت سيطرة زورق القطر.

وأكدت السلطات الهولندية أن الوضع مستقر بينما النيران لا تزال تأكل في هيكل السفينة، مشيرة إلى أن ربما تخف حدة الحريق لكن لا يمكن الانتظار حتى تهدأ النيران ويصبح من الآمن الصعود إلى السفينة لبدء عملية الإنقاذ.

وتوقعت السلطات أن تستمر النيران لفترة في هيكل السفينة الذي احترقت في ٢٥ يوليو الجاري. بينما لا يزال الحريق مشتعلًا بالسفينة، أفاد خفر السواحل أيضًا أن القرار اتخذ بوقف جهود التبريد مع تضاؤل شدة الحريق.

وقالت هيئة المياه الهولندية في تحديثها: "نحن نعمل بكل قوتنا لمنع غرق السفينة، ونبذل قصارى جهدنا للحد من الأضرار التي تلحق بالأشخاص والبيئة قدر الإمكان".

وبالقرب من سفينة الشحن، تقف سفينة استخراج النفط في الموقع لاتخاذ إجراءات سريعة إذا كانت السفينة ستسرب الوقود، وفقًا لوزير البنية التحتية الهولندي مارك هاربرز.

هناك مخاوف من غرق السفينة بالكامل، خاصة أنها تقع بالقرب من جزر وادن، والتي تعتبر منطقة تراث عالمي، والذي يمكن أن يشكل غرق السفينة تأثيرات سلبية هائلة على المنطقة بالكامل، خاصة في حال تسرب الغاز الناتج من تبخر مادة الليثيوم.

وقال خبير بيئة ألماني إن المياه الملوثة قد تسربت بالفعل إلى مياه البحر بسبب الناقلة التي تأكلها النيران في بحر الشمال.

وذكر كيم ديتلوف المسؤول عن الحماية البحرية في اتحاد الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي (ان ايه بي يو)، لشبكة "ان دي ار" الألمانية " في الواقع، حدثت الكارثة البيئية بالفعل"، مشيرا إلى مياه ملوثة بالفعل تستخدم في الإطفاء والتبريد.

ووفقا لديتلوف، هناك مواد ملوثة وأخرى سامة ومعادن ثقيلة وبلاستيك وبطاريات، تحترق.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شركة تأجير السفن "كيه" لاين اليوم الجمعة قولها إن حاملة السيارات التي تحترق قبالة الساحل الهولندي منذ ليلة الثلاثاء كانت تقل نحو 500 سيارة كهربائية، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن ما أبلغ عنه 25 خفر السواحل الهولندي في البداية الحادث بوجود 25 سيارة كهربائية.

ووفقًا لخفر السواحل، ما زالت عمليات إخماد النيران صعبة. والتقطت طائرة تابعة لخفر السواحل صورا وسوف تفحص درجة الحرارة مجددًا اليوم، ويسعى خبراء من شركة الإنقاذ إلى وضع خطة بشأن كيفية قطر السفينة.

أسفر الحريق الذي اندلع في سفينة الشحن فريمانتل المسجل في بنما عن مقتل أحد أفراد الطاقم الهندي وإصابة سبعة آخرين قفزوا من فوق القارب هربًا من النيران.

وقال متحدث باسم شركة كاواساكي كيسن كايشا، التي استأجرت السفينة، إن هناك 3783 مركبة على متن ها، بما في ذلك 498 سيارة كهربائية. ورفض الإفصاح عن أي شيء عن ماركات السيارات، بما في ذلك ما إذا كانت تتضمن أي سيارات من الشركات اليابانية أم لا.