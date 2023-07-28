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حريق محدود بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت

07:15 م الجمعة 28 يوليه 2023

حريق محدود بمصفاة ميناء الأحمدي أرشيفية

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وكالات

اندلع حريق محدود اليوم الجمعة في أحد خطوط مصفاة ميناء الأحمدي النفطية.

وذكرت شركة البترول الوطنية الكويتية إن رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق اندلع في أحد خطوط مصفاة ميناء الأحمدي النفطية.

وقال المتحدث الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية، غانم العتيبي، إنه جاري التعامل مع الحريق حسب الإجراءات المتبعة في الشركة وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل عند توافرها.

كانت شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية حققت أعلى أرباح في تاريخها وبلغت 1.016 مليار دينار (3.31 مليار دولار) في السنة المالية 2022-2023، بزيادة 198% عن السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس الماضي.

سوق مصراوى

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