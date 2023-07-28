شركة روسية ضخمة تعلن إطلاق "شريان اقتصادي" مع مصر

وكالات

أعلنت مجموعة الشحن والنقل الروسية العملاقة "فيسكو"، من قمة "روسيا - إفريقيا" المنعقدة في سان بطرسبورغ هذه الأيام، إطلاق خط شحن مباشر بين روسيا ومصر.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "فيسكو" (FESCO) أندريه سيفيريلوف، في حديث لـRT على هامش مشاركته في القمة، إن "فيسكو" تعتبر أكبر شركة نقل في روسيا ولديها أكبر أسطول بحري في البلاد وستصبح جسرا بين الاقتصادين الروسي والإفريقي، بما في ذلك دول المغرب العربي وشمال إفريقيا ككل.

وأضاف المسؤول الروسي: "لقد أعلنا اليوم فقط عن افتتاح خدمة الحاويات التجارية البحرية المباشرة ما بين ميناء دمياط المصري وميناء نوفوروسيسك الروسي. إنه خط ملاحي كبير إلى حد ما، ونحن نستعد لهذا الحدث خلال نصف العام الأخير. زرنا عددا من المؤسسات التجارية والشركات في مصر. نتطلع إلى إمكانيات نقل ضخمة، تصل إلى 30 ألف ثلاجة شحن في السنة".

وتوقع سيفيريلوف، أن تصبح مصر بحكم موقعها الاستراتيجي مركزا للشحنات من وإلى روسيا، حيث قال: "مما لا شك فيه أن موقع مصر نفسه، ومواقع موانئها يتيح لنا تشغيل البضائع والخطوط الملاحية بسهولة، لا سيما في شمال إفريقيا، وإيصال الشحنات الضرورية إلى وسط إفريقيا".

وأشار إلى أن "فيسكو" مهتمة بإطلاق مسارات شحن جديدة إلى الدول الإفريقية، بما في ذلك شمال إفريقيا: الجزائر والمغرب وتونس.

وأمس انطلقت النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.