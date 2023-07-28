الرئيس الروسي يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع مصر

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، على عمق العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية.

وقال بوتين،عقب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الأفريقية الروسية ـ إن " روسيا ومصر تربطهما علاقات استراتيجية ممتدة على مدار عقود طويلة في مجال الاقتصاد والسياسية"، مشيرا إلى أهمية المشاريع المشتركة الكبرى بين مصر وروسيا.

وأعرب عن شكره العميق لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الإفريقية ـ الروسية.