رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا ساعدتنا في إنقاذ الديمقراطية وتجنب حرب أهلية
وكالات
وجه رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا، الشكر لروسيا على دعمها لـ أفريقيا من أجل الحصول على حقوقها، قائلًا "روسيا ساعدتنا في إنقاذ الديمقراطية وتجنب حرب أهلية".
وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك تعاون كبير بين روسيا وأفريقيا رغم الظروف الصعبة.
وأشار إلي أن هناك أزمة غذائية ومناخية، وأننا نبحث عن حلول لـ الأزمات التي تعاني منها بلادنا.
وتابع ندعوا العالم لـ التعاون المتبادل.
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