أول قرار من السعودية احتجاجا على حرق المصحف في الدنمارك

وكالات

استدعت وزارة الخارجية السعودية اليوم القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة، وسلمتها مذكرة احتجاج على حرق نسخة من القرآن الكريم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن الوزارة قولها: "تطالب المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة التي تخالف كافة التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة رفضها القاطع لكل الأفعال التي تغذي الكراهية بين الأديان.

وكانت مجموعة دنماركية متطرفة اعتدت مؤخراً على إحدى نسخ القرآن الكريم والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في كوبنهاجن.