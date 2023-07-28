بوتين يصدر قرار هام بشأن صفقات تصدير الحبوب إلى أفريقيا
وكالات
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية، كما دعا إلى إشراك الأفارقة بشكل فعال في المنظمات الدولية.
وقال بوتين في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود الإفريقية، "لا نسمح باستخدام سياسة "القواعد بدلا من القوانين" والذي يضع القواعد هو الغرب، كما أنّ روسيا وإفريقيا متضامنتان في سعيهما نحو عالم متعدد الأقطاب".
وأشار بوتين إلى أنّ "التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر"، ونحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل إفريقيا في هيئة الأمم المتحدة بما في ذلك ضمن سياسة إصلاح مجلس الأمن الدولي".
وأوضح الرئيس الروسي، "الوضع في عدد من المناطق الإفريقية، ولم يتم تسوية النزاعات القومية والإثنية، ولا زالت هناك أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وهو إرث النظام الاستعماري ونهج "فرق تسد"، مشيرا إلى أنّ روسيا تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون الإفريقية والأجهزة الروسية المنوطة بذلك".
وتابع بوتين "يشارك عدد من الدول في التدريبات العسكرية الروسية، ونزود حوالي 40 دولة إفريقية بالأسلحة لجيوشها في إطار الاتفاقيات الثنائية، معلنا عن عودة الروسيتان في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية إلى عملهما، مشيرًا إلى أنّ القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا وأفريقيا يريدان توطيد تعاونهما في عدد من القطاعات، ولدى رجال أعمالنا ما يعرضونه على زملائهم في إفريقيا".
وأوضح بوتين خلال كلمته "سنزيد من إمدادات الحبوب، في العام الماضي كان حجم التصدير للحبوب 11 مليون طن، والنصف الأول من هذا العام بلغ حجم الإمدادات 10 ملايين طن، على الرغم من كل العقوبات غير الشرعية ضدنا، وسنوفر الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة، سنورد 25-50 ألف طن لكل من الدول الإفريقية الست مجاناً. سندعم الدول في التكنولوجيات الزراعية".
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